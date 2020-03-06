2020-03-06T08:58:47+03:00
Общество

В Екатеринбурге газовики закрывают движение по улице Полевой

Работы будут проходить в два этапа
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге газовики закрывают движение по улице ПолевойВ Екатеринбурге газовики закрывают движение по улице ПолевойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Газовики на несколько дней закрывают движение по улице Полевой в Екатеринбурге. Там в два этапа будут прокладывать газопровод в районе домов №2К и №2З. Первый: в районе дома №2К с 11 по 12 марта. Второй: в районе дома №2З с 18 по 19 марта.

Строители просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, обращать внимание на новые знаки и заранее планировать свой маршрут.

Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

Сегодня мы также рассказывали, что сразу на четырех улицах в Екатеринбурге запретят парковаться. Новые знаки установят уже в первом полугодии 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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