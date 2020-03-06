Свердловские почтовики привезли пять тысяч ручек для Тотального диктанта

6 Март 2020 2020-03-06T08:43:59+03:00

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Свердловские почтовики привезли ручки для Тотального диктанта – это 34 посылки в 30 населенных пунктов, жители которых решили поучаствовать во Всероссийский акции.

- Наибольшее количество ручек поступило для участников акции в Екатеринбурге (2 780), Нижнем Тагиле (1 500) и Новоуральске (770), - рассказали в пресс-службе региональной «Почты России». – Любопытно, что кроме жителей крупных городов, желание проверить знание русского языка изъявили и жители сельских населенных пунктов.

Все доставленные к диктанту ручки – одинаковые. Акция пройдет 4 апреля, регистрация на площадки начнется за 10 дней до акции – 25 марта, подготовиться к проекту можно в онлайн-школе или на очных курсах.

ИСТОЧНИК KP.RU