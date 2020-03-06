6 Март 2020 2020-03-06T08:18:48+03:00

В Екатеринбурге запретят парковаться еще на четырех улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые знаки установят в первом полугодии 2020 года

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге в ближайшее время установятся еще несколько знаков, запрещающих парковку, на четырех участках. Специалисты МБУ «Центр организации движения» в первом полугодии 2020 года установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на следующих участках:

- на улице Мельковская, от Испанских рабочих до Еремина;

- на улице Коммунистическая, от Бакинских Комиссаров до Ломоносова;

- на внутриквартальном проезде от Буторина до дома №15А на Сибирском тракте;

- на улице Кузнецова (на различных участках на всем протяжении).

Водителей просят быть внимательными. А мы, кстати, недавно рассказывали о новых правилах, которые вступают в силу с 12 марта. Согласно изменениями в КоАП, штрафовать за неправильную или неоплаченную парковку станет еще проще.

ИСТОЧНИК KP.RU