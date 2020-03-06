В Екатеринбурге запретят парковаться еще на четырех улицах
В Екатеринбурге в ближайшее время установятся еще несколько знаков, запрещающих парковку, на четырех участках. Специалисты МБУ «Центр организации движения» в первом полугодии 2020 года установят знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» на следующих участках:
- на улице Мельковская, от Испанских рабочих до Еремина;
- на улице Коммунистическая, от Бакинских Комиссаров до Ломоносова;
- на внутриквартальном проезде от Буторина до дома №15А на Сибирском тракте;
- на улице Кузнецова (на различных участках на всем протяжении).
Водителей просят быть внимательными. А мы, кстати, недавно рассказывали о новых правилах, которые вступают в силу с 12 марта. Согласно изменениями в КоАП, штрафовать за неправильную или неоплаченную парковку станет еще проще.
ИСТОЧНИК KP.RU