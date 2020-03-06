«Вычислили по посадочному талону»: екатеринбурженку, вернувшуюся из Италии, посадили на двухнедельный карантин

6 Март 2020 2020-03-06T07:49:56+03:00

Женщина возвращалась одним рейсом с итальянцем, у которого в Москве обнаружили коронавирус Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина летела одним рейсом с мужчиной, у которого в Москве обнаружили коронавирус

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В Екатеринбурге местную жительницу посадили на двухнедельный карантин в горбольницу №40 после того, как она вернулась из Италии. Оказалось, что женщина летела одним рейсом и сидела рядом с итальянцем, у которого по прибытии в Москву обнаружили коронавирус. Информацию о госпитализации екатеринбурженки подтвердили в пресс-службе Горздрава.

- Да, действительно, женщину направили под двухнедельное наблюдение просто из-за того, что она контактировала с итальянцем, у которого позднее обнаружили коронавирус, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе Роспотребнадзора. – Но женщина чувствует себя хорошо, она здорова и ни на что не жалуется.

Выявить женщину удалось благодаря посадочным талонам на рейс. Информацию передали с центрального отделения Роспотребнадзора.

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ИСТОЧНИК KP.RU