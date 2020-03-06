2020-03-06T07:24:11+03:00
Общество

Свердловские пристав поймали непутевую мать, не платившую детям алименты

Женщину оправили под арест
Мария Трапезникова
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Свердловские пристав поймали непутевую мать, не платившую детям алиментыСвердловские пристав поймали непутевую мать, не платившую детям алиментыФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Карпинском районе Свердловской области приставы пришли в гости к женщине, которая долгое время не платила алименты. Женщину лишили родительских прав, а дети были переданы на воспитание родственникам.

- Женщина от уплаты алиментов уклоняется, официально нигде не трудоустраивается, в центр занятости на учет не встает, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Ее осудили по статье 157 УК РФ, но на путь исправления женщина так и не встала, продолжая «отлынивать» от уплаты алиментов. Поэтому ее вновь привлекли к административной ответственности и назначили обязательные работы. От которых она тоже уклонялась.

В итоге, приставы вновь пришли к гости к свердловчанке. Оказалось, что в квартире вместе с ней был и ее зять, который, как позже выяснилось, находился в розыске и был осужден по статье 119 УК РФ Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчину передали полицейским, а наказание должницы заменили на административный арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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