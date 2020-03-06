Площадь пожара составила 200 «квадратов»: на Урале сгорел жилой дом

6 Март 2020 2020-03-06T06:54:41+03:00

К счастью, все обошлось без пострадавших

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Минувшей ночью в поселке Северка, что под Екатеринбургом, загорелся жилой дом на четыре семьи. Диспетчеры МЧС получили сообщение о возгорании в 01:54, но место направили семь бригад спасателей из 21 человека.

- На площади в 200 квадратных метров полностью сгорела кровля, сильно повреждены чердачное перекрытие, стены и домашнее имущество частного четырехквартирного дома, - уточнили в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

С огнем удалось справиться примерно через два часа, в 03:16. А еще через час спасатели закончили разбирать сгоревшие конструкции. По данным МЧС, к счастью, все обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU