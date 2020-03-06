Летом в Нижнем Тагиле тысячи подростков получат работу

6 Март 2020 2020-03-06T06:37:33+03:00

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Во время летних каникул в Нижнем Тагиле готовы трудоустроить больше тысячи подростков в возрасте 14-17 лет. Общий объем финансирования, который на это выделен, составляет почти 12 миллионов рублей. Планируется, что в каждом районе города будет работать молодежная биржа труда.

- При организации занятости особое внимание будет уделяться детям из социально-неблагополучных, многодетных, малообеспеченных, неполных семей. А также инвалидам и несовершеннолетним, состоящим на подведомственных учетах, - отметила замначальника управления по развитию физической культуры спорта и молодежной политики Анна Афонасьева.

Трудоустраивать подростков будут уже с 22 мая. А специальные «отряды мэра», в которые можно записаться уже с 1 апреля, начнут работать с 1 июня по 31 августа на всех социально-значимых объектах, перечень которых пока что на стадии подготовки. Ребята будут работать по четыре часа в смену пять дней в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU