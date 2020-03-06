Депутата Гордумы Екатеринбурга, вернувшегося из Италии, закрыли на карантин
Депутата Гордумы Константина Киселева, который не так давно вернулся из Италии, посадили на двухнедельный карантин. Ранее он сам принял решение отсидеться дома, но накануне вечером к нему пришел специалист Роспотребнадзора с повесткой о госпитализации. Но, вместе с тем, анализы, которые Киселев сдавал сразу по прилету в Екатеринбург, оказались, к счастью, отрицательными.
- Я решаю для себя, что соглашусь на госпитализацию. Несмотря на отрицательный результат теста. Без проблем, - написал депутат на своей странице в Facebook.
Недавно еще одно важное лицо прошло проверку на коронавирус – вице-мэр Екатеринна Куземка также прилетела из Италии, где решала вопросы по Иннопрому-2020. К счастью, у нее тоже не нашли заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU