Депутата Гордумы Екатеринбурга, вернувшегося из Италии, закрыли на карантин

6 Март 2020 2020-03-06T06:17:17+03:00

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Депутата Гордумы Константина Киселева, который не так давно вернулся из Италии, посадили на двухнедельный карантин. Ранее он сам принял решение отсидеться дома, но накануне вечером к нему пришел специалист Роспотребнадзора с повесткой о госпитализации. Но, вместе с тем, анализы, которые Киселев сдавал сразу по прилету в Екатеринбург, оказались, к счастью, отрицательными.

- Я решаю для себя, что соглашусь на госпитализацию. Несмотря на отрицательный результат теста. Без проблем, - написал депутат на своей странице в Facebook.

Недавно еще одно важное лицо прошло проверку на коронавирус – вице-мэр Екатеринна Куземка также прилетела из Италии, где решала вопросы по Иннопрому-2020. К счастью, у нее тоже не нашли заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU