2020-03-05T20:09:13+03:00
Общество

Сергей Светлаков снял лифчик с Веры Брежневой в популярном youtube-шоу

Экс-участник «Уральских пельменей» предпочел выполнять задания написанию гадостей знаменитостям в соцсети
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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Сергей Светлаков снял лифчик с Веры Брежневой в популярном youtube-шоу. Экс-участник «Уральских пельменей» и певица стали соперниками в новом выпуске Comment Out.

Сергей Светлаков помог Вере Брежневой снять белье, чтобы ей поставили банки. Это было одно из наказаний для участников, отказавшихся писать грубые комментарии в аккаунтах звезд [грубости в комментариях знаменитостей - это одна из фишек шоу - прим. Ред].

- Помнят руки-то, - воскликнул Сергей Светлаков после того, как расстегнул лифчик на лежащей на кушетке Вере Брежневой.

Банки были заданием Веры Брежневой. Телеведущему же пришлось согласился, чтобы его отхлестали плетками, чтобы не писать грубые комментарии телеведущему Владимиру Соловьеву в Instagram. Задание называлось «Кнут и пряник», поэтому пока Сергея Светлакова хлестали по спине, ему пришлось есть печенье. Уральский юморист удачно справился с этим заданием и заработал дополнительный балл.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

В следующем раунде Светлаков выбрал вместо написание гадостей в аккаунте Меладзе переодеться в костюм мыши и доползти через мышеловки к сыру. Ползти через препятствия нужно было с закрытыми глазами. С этим заданием экс-участник «Уральских пельменей» справился не без помощи Веры Брежневой. В конце программы уральский юморист позвонил Аркадию Укупнику, делая вид, что он на шоу «Кто хочет стать миллионером».

В итоге выиграть никому не удалось. Оба участника шоу получили по семь баллов.

На Coment Out приходила еще одна уральская знаменитость - певица Монеточка. Она пошла другим путем и вместо того чтобы выполнять задания написала в Instagram Андрею Малахову, Виктору Дробышу и Николаю Расторгуеву нецензурные слова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Сергей Светлаков снял лифчик с Веры Брежневой в популярном youtube-шоу
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