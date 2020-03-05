5 Март 2020 2020-03-05T19:33:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В модернизацию завода, на который пожаловались жители Сухого Лога, вложат 285 миллионов рублей. Эти деньги ООО «Староцементный завод» получил в рамках программы экологических инвестиций. На предприятии установят два электрофильтра и будут непрерывно мониторить дымовые газы. Кроме того, с 2017 года на заводе ведется внедрение пылеулавливающего оборудования.

- За три года затраты на охрану атмосферного воздуха составили около 150 миллионов рублей. Так, установка нового мощного электрофильтра на печь №4 позволила снизить выбросы неорганической пыли в 8-10 раз, - рассказали в ООО «Староцементный завод».

Также там отметили, что в ближайшее время для дополнительного мониторинга экологической обстановки инспекторы государственного экологического надзора областного министерства природных ресурсов и экологии проведут замеры загрязнения атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне завода. Участие в проверке также примут специалисты Центра экологического мониторинга и контроля.

Напомним, жительницы Сухого Лога записали видеобращение к Президенту РФ Владимиру Путину и попросили у него на 8 марта чистый воздух. По мнению женщин, Староцементный завод ежедневно выбрасывает тонны ядовитой пыли.

ИСТОЧНИК KP.RU