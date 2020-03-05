2020-03-05T18:47:10+03:00
Общество

В Екатеринбурге отгремел салют в честь годовщины смерти Сталина

Отстрелялись за пять минут
Лев ИСТОМИН
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Красивое зрелище над снежным прудомКрасивое зрелище над снежным прудомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 5 марта своеобразно вспомнили одного из самых знаменитых политиков 20 столетия – руководителя СССР Иосифа Сталина. В годовщину его смерти общественники устроили большой салют на набережной городского пруда.

Настоящий салют подарили Екатеринбургу в марте Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящий салют подарили Екатеринбургу в мартеФото: Алексей БУЛАТОВ

На акцию обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поддержав инициативу анонимных горожан.

Перед запуском салюта к авторам идеи подошли стражи порядка. Полицейские проверили документы, а после – наблюдали за залпами со стороны.

За зрелищем наблюдали полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

За зрелищем наблюдали полицейскиеФото: Алексей БУЛАТОВ

- Все было девять коробочек: три большие, три средние и три маленькие. Отстрелялись за пять минут, все прошло без эксцессов. В принципе, очень красиво, масштабно, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец Алексей.

Наблюдать за необычным салютом над снежным прудом пришли десятки горожан, для которых это событие стало маленьким праздником без политического подтекста.

Больше всего салют понравился маленьким горожанам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше всего салют понравился маленьким горожанамФото: Алексей БУЛАТОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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