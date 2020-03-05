В Екатеринбурге отгремел салют в честь годовщины смерти Сталина
В Екатеринбурге 5 марта своеобразно вспомнили одного из самых знаменитых политиков 20 столетия – руководителя СССР Иосифа Сталина. В годовщину его смерти общественники устроили большой салют на набережной городского пруда.
Настоящий салют подарили Екатеринбургу в мартеФото: Алексей БУЛАТОВ
На акцию обратил внимание губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, поддержав инициативу анонимных горожан.
Перед запуском салюта к авторам идеи подошли стражи порядка. Полицейские проверили документы, а после – наблюдали за залпами со стороны.
За зрелищем наблюдали полицейскиеФото: Алексей БУЛАТОВ
- Все было девять коробочек: три большие, три средние и три маленькие. Отстрелялись за пять минут, все прошло без эксцессов. В принципе, очень красиво, масштабно, - рассказал «КП-Екатеринбург» очевидец Алексей.
Наблюдать за необычным салютом над снежным прудом пришли десятки горожан, для которых это событие стало маленьким праздником без политического подтекста.
Больше всего салют понравился маленьким горожанамФото: Алексей БУЛАТОВ
ИСТОЧНИК KP.RU