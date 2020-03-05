Металлургам ЕВРАЗ НТМК вручены государственные награды

5 Март 2020 2020-03-05T18:32:46+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил государственные награды трем металлургам ЕВРАЗ НТМК. Указ о награждении был подписан президентом России Владимиром Путиным.

Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены: слесарь-ремонтник цеха ремонта металлургического оборудования и печей Виктор Катаев, заместитель начальника цеха по техническому обслуживанию и ремонту оборудования цеха прокатки широкополочных балок Виктор Сенников, бригадир на участках основного производства участка нагревательных печей рельсобалочного цеха Игорь Юрлов. Все награжденные – профессионалы своего дела, наставники молодежи, рационализаторы.

Евгений Куйвашев награждает Виктора Катаева

Виктор Катаев работает на ЕВРАЗ НТМК 33 года. Его бригаде поручают самые сложные ремонты металлургического оборудования. Виктор Анатольевич предлагает идеи для более эффективного и быстрого проведения восстановительных работ. Некоторые ремонты с его участием были завершены в рекордно короткие сроки. Катаев – автор более 20 рационализаторских предложений с экономическим эффектом около 500 тыс. рублей. Он наставник молодых, его уважают и руководители, и коллеги.

Виктор Сенников пришел на комбинат в 1975 году. Прошел трудовой путь от слесаря по ремонту металлургического оборудования до заместителя начальника цеха. Виктор Николаевич руководит службой по ремонту и обслуживанию механического и электрического оборудования цеха, участвует в работе по внедрению программы энергосбережения.

Виктор Сенников, Игорь Юрлов, Виктор Катаев

Игорь Юрлов работает на комбинате с 1986 года, без отрыва от производства получил высшее образование. Он принимал активное участие в запуске в работу нового участка по производству стальных шаров. Занимался разработкой режимов нагрева шаровой заготовки в методической печи с шагающим подом перед прокатом на шаропрокатном стане, и режимов отпуска шаров после закалки в отпускной печи. Игорь Юрьевич принимает непосредственное участие в рационализаторской деятельности, внедряет улучшения на участке. Он наставник молодых рабочих, обучил тонкостям своей профессии более 10 человек.