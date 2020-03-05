В Екатеринбурге здание мэрии завешают камерами почти на 4 миллиона

5 Март 2020 2020-03-05T18:29:31+03:00

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В здании мэрии Екатеринбурга в этом году модернизируют систему видеонаблюдения. Для этого чиновники закупят 130 видеокамер и оборудования для их функционирования на 3 826 863 рублей. Эта сумма прописана в документации на сайте госзакупок.

Новые камеры появятся в коридорах, помещениях и на лестничных маршах в здании администрации, а также снаружи по периметру здания, на хозяйственных помещениях во дворе мэрии и даже на крыше, чтобы фиксировать происходящую исключительно на кровле здания ситуацию.

Камеры будут почти на каждом шагу. Фото: техдокументация проекта

«Цель модернизации: просмотр и контроль кровли, фасадов, периметра и прилегающей территории», - указано в документации. Подача заявок ведется до 12 марта, а электронный аукцион проведут 16 числа.

Двор и техпомещения тоже будут под присмотром. Фото: техдокументация проекта

Все работы на объекте будут вестись в вечернее и ночное время, чтобы не мешать работе чиновников. Запустить систему планируют в начале августа 2020 года. На все работы мэрия потребует гарантию на два года.

Камера на случай атаки с вертолета. Фото: техдокументация проекта

Отметим, что в прошлом году было принято решение ввести пропускной режим в здание администрации, а теперь все происходящее будет максимально тщательно фиксироваться с помощью видеосъемки.

Внутренние помещения тоже будут просматриваться. Фото: техдокументация проекта

ИСТОЧНИК KP.RU