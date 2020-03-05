Сборная России может провести матч Лиги наций в Екатеринбурге

5 Март 2020 2020-03-05T18:53:41+03:00

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Сборная России по футболу может провести матч Лиги наций в Екатеринбурге. Об этом рассказал главный тренер национальной команды Станислав Черчесов во время конференции «Профессия - футбол» в Санкт-Петербурге, сообщает агентство ТАСС. Он отметил, что сборная старается быть максимально доступной.

- На всех матчах сборной бывают аншлаги, мы постарались проехаться по всей стране. Не посетили только два города - Волгоград и Екатеринбург, - рассказал Станислав Черчесов. - Мы это еще сделаем, возможно, в Лиге наций постараемся это наверстать.

В Лиге нация соперниками нашей сборной станут команды Турции, Сербии и Венгрии. Игры запланированы на 3 сентября, 9 и 12 октября. Один из этих матчей может пройти в столице Урала. Участники Лиги наций разыграют две путевки на чемпионат мира, который пройдет в Катаре в ноябре - декабре 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU