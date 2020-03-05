5 Март 2020 2020-03-05T17:50:02+03:00

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В Свердловской области на четыре дня объявили неблагоприятные метеорологические условия. Об атмосферное загрязнении предупредили Уральском гидрометцентре.

- С 20 часов 5 марта до 20 часов 9 марта на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Из-за атмосферного загрязнения объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. Напомним, по данным синоптиков в Екатеринбург снова придет похолодание. Особенно холодно будет по ночам.

ИСТОЧНИК KP.RU