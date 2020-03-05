МегаФон запустил трейд-ин для «умных» часов

5 Март 2020 2020-03-05T17:26:16+03:00

Теперь можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%

Изменить размер текста: A A

На Среднем Урале открылся трейд-ин для «умных» часов топовых брендов. Теперь можно сдать смарт-часы Apple или Samsung и купить новое устройство со скидкой до 20%. В Екатеринбурге предложение уже действует в 29 салонах оператора.

Расширение программы трейд-ин вызвано реалиями рынка, подчеркивают в МегаФоне. Так, в 2019 году продажи смарт-часов выросли сразу на 700% в количественном выражении и на 400% – в денежном. Каждые полгода появляются новые интересные модели в разных ценовых диапазонах, и трейд-ин позволяет покупать новинки со скидкой.

Эксперты телекома подтверждают актуальность программы, отмечая, что современные аккумуляторы после пары лет эксплуатации теряют до половины объема, что делает затруднительной продажу старой модели даже за скромную сумму. На выручку приходит трейд-ин.

«Смарт-часы расходятся огромными тиражами. Но в отличие от «настоящих» часов, электронные модели редко переходят детям и внукам. Обычно через год-два уже хочется купить новые. Инициатива МегаФона помогает расчистить полки и ящики от уже очевидно ненужных гаджетов, сэкономив на том, что будет радовать сегодня и завтра», – говорит Сергей Вильянов, аналитик FintechLab.

Размер бонуса на новый гаджет зависит от состояния устройства и той модели, которую покупатель хочет приобрести. Например, дополнительная скидка на новый Samsung Galaxy S10 или Huawei P30 Pro Black составит 15 000, на Honor 20 Pro Phantom Blue – 5 000 рублей. Для участия в программе у гаджета должен быть серийный номер, он включается и работает, экран функционирует, даже если он разбит.

Трейд-ин работает в магазинах МегаФон Ритейл c декабря 2017 года. Программа позволяет сдать старый телефон, смартфон или планшет и купить новый гаджет с хорошей скидкой. В 2019 году в трейд-ин и на утилизацию было принято около 500 тысяч устройств. Это около 72 тонн материалов, которые отправились на переработку.