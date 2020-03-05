В Верхней Пышме загорелась кабина крана с рабочим внутри

5 Март 2020 2020-03-05T16:35:29+03:00

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В Верхней Пышме на строительной площадке на Петрова, 34 сегодня днем загорелась кабина крана с рабочим внутри. Крановщик смог выбраться из кабины самостоятельно и не пострадал.

- По прибытию пожарных было установлено, что произошло короткое замыкание панели управления в кабине башенного крана, в результате чего оплавилось оборудование, - рассказали в МЧС Свердловской области. - Огнеборцы по внутренней лестнице крана поднялись в кабину и применили огнетушитель для предотвращения возгорания.

Напомним, еще одно происшествие с краном произошло в этот понедельник. Стрела строительного крана упала на провода на улице Белинского. Пока специалисты устраняли последствия происшествия, дорога была перекрыта для транспорта несколько часов.

ИСТОЧНИК KP.RU