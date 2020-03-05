Врачи и власть хотят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Урале на четверть
Врачи и власть намерены к 2024 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Свердловской области на 23%. Речь идет о самых острых состояниях, а это не меньше 200 тысяч спасенных жизней за ближайшие пять лет.
По словам заместителя главы регионального Минздрама Олега Рейтблата, сегодня в области 48% всех смертей приходится именно на сердечно-сосудистые заболевания. Через пять лет смертность из них планируют снизить до 505 случаев на 100 тысяч населения.
За счет каких мер власть и медики намерены добиться таких показателей? Прежде всего, это поставка в больницы современного оборудования, а также проведение мероприятий по профилактике заболеваний. Только в нынешнем году на эти цели из областного бюджета потратят 412 миллионов рублей.
Также в Свердловской области сделают акцент на диспансерном наблюдении пациентов с этой группой заболеваний, создадут электронный регистр пациентов с острым коронарным синдромом, создание центра дистанционного центра ЭКГ-консультирования.
- На сегодняшний день мы работаем над программой строительства нового операционного блока. В настоящее время министерством строительства проводятся изыскательские работы. Безусловно, запуск нового оперблока станет для областной больницы мощным рывком в развитии, – рассказал главный врач Свердловской областной клинической больницы №1 Игорь Трофимов.
ИСТОЧНИК KP.RU