2020-03-05T16:11:32+03:00
На здоровье

Врачи и власть хотят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Урале на четверть

Как это возможно?
Лев ИСТОМИН
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В больницы поставят новое оборудованиеВ больницы поставят новое оборудованиеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Врачи и власть намерены к 2024 году снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в Свердловской области на 23%. Речь идет о самых острых состояниях, а это не меньше 200 тысяч спасенных жизней за ближайшие пять лет.

По словам заместителя главы регионального Минздрама Олега Рейтблата, сегодня в области 48% всех смертей приходится именно на сердечно-сосудистые заболевания. Через пять лет смертность из них планируют снизить до 505 случаев на 100 тысяч населения.

За счет каких мер власть и медики намерены добиться таких показателей? Прежде всего, это поставка в больницы современного оборудования, а также проведение мероприятий по профилактике заболеваний. Только в нынешнем году на эти цели из областного бюджета потратят 412 миллионов рублей.

Также в Свердловской области сделают акцент на диспансерном наблюдении пациентов с этой группой заболеваний, создадут электронный регистр пациентов с острым коронарным синдромом, создание центра дистанционного центра ЭКГ-консультирования.

- На сегодняшний день мы работаем над программой строительства нового операционного блока. В настоящее время министерством строительства проводятся изыскательские работы. Безусловно, запуск нового оперблока станет для областной больницы мощным рывком в развитии, – рассказал главный врач Свердловской областной клинической больницы №1 Игорь Трофимов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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