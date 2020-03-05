Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта

5 Март 2020 2020-03-05T15:25:48+03:00

В рамках совместного проекта Свердловской магистрали и Свободного театра им. Саманты Смит артисты поздравят представительниц прекрасного пола

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Завтра, 6 марта, в преддверии Международного женского дня, на вокзале Екатеринбург будут звучать сонеты Шекспира и стихи, воспевающие женщин.

В рамках совместного проекта Свердловской магистрали и Свободного театра им. Саманты Смит артисты поздравят представительниц прекрасного пола с весенним праздником. Они будут читать стихи под аккомпанемент саксофонов и дарить женщинам тюльпаны. Музыкальное сопровождение программы обеспечат саксофонистки квартета «iSaxBand», которые исполнят популярные классические и джазовые композиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="224" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/764788" frameborder="0"></iframe> Сонеты Шекспира.Видео: СвЖД

Каждый год ОАО «РЖД» по традиции готовит подарки в честь Международного женского дня 8 Марта. На железнодорожных вокзалах проходят праздничные концерты, дамам вручают весенние цветы, в поездах – сувениры и сладости.

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Железнодорожники возвращают вокзалам заложенную изначально, в XIX веке, роль общественных пространств и точек культурного притяжения. Вокзал Екатеринбург активно интегрируется в городскую среду, становится площадкой для проведения различных культурных мероприятий. Под его крышей выступали участники фестиваля UralTerraJazz и театр «Провинциальные танцы», стартовал музыкальный фестиваль «Безумные дни»; в рамках «Всемирного дня поэзии» свои стихи читали молодые уральские поэты. Кроме того, в одном из залов вокзала была организована уникальная выставка костюмов «Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева».