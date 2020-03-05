2020-03-05T15:25:48+03:00
Общество

Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта

В рамках совместного проекта Свердловской магистрали и Свободного театра им. Саманты Смит артисты поздравят представительниц прекрасного пола
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Железнодорожники возвращают вокзалам заложенную изначально, в XIX веке, роль общественных пространств и точек культурного притяженияЖелезнодорожники возвращают вокзалам заложенную изначально, в XIX веке, роль общественных пространств и точек культурного притяженияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Завтра, 6 марта, в преддверии Международного женского дня, на вокзале Екатеринбург будут звучать сонеты Шекспира и стихи, воспевающие женщин.

В рамках совместного проекта Свердловской магистрали и Свободного театра им. Саманты Смит артисты поздравят представительниц прекрасного пола с весенним праздником. Они будут читать стихи под аккомпанемент саксофонов и дарить женщинам тюльпаны. Музыкальное сопровождение программы обеспечат саксофонистки квартета «iSaxBand», которые исполнят популярные классические и джазовые композиции.

Сонеты Шекспира.Видео: СвЖД

Каждый год ОАО «РЖД» по традиции готовит подарки в честь Международного женского дня 8 Марта. На железнодорожных вокзалах проходят праздничные концерты, дамам вручают весенние цветы, в поездах – сувениры и сладости.

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Железнодорожники возвращают вокзалам заложенную изначально, в XIX веке, роль общественных пространств и точек культурного притяжения. Вокзал Екатеринбург активно интегрируется в городскую среду, становится площадкой для проведения различных культурных мероприятий. Под его крышей выступали участники фестиваля UralTerraJazz и театр «Провинциальные танцы», стартовал музыкальный фестиваль «Безумные дни»; в рамках «Всемирного дня поэзии» свои стихи читали молодые уральские поэты. Кроме того, в одном из залов вокзала была организована уникальная выставка костюмов «Мода в пути. Из Фонда Александра Васильева».

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