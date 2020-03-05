2020-03-05T14:24:04+03:00
Общество

Екатеринбург вошел в десятку городов-изменщиков

Тройку лидеров возглавили Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург
Мария Трапезникова
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А вот Екатеринбург занял почетное восьмое место, обогнав только Москву и АстраханьА вот Екатеринбург занял почетное восьмое место, обогнав только Москву и АстраханьФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Аналитики агентства Zoom Market накануне Международного женского дня решили провести необычное исследование и найти самые неверные города России. Как ни странно, в тройку лидеров вошли жители Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга. А вот Екатеринбург занял почетное восьмое место, обогнав только Москву и Астрахань.

Опрос проводили в феврале этого года. Всем респондентам задавали три вопроса: «Считаете ли вы, что в современном мире супружеская верность остается актуальной ценностью?», «Осуждаете ли вы людей, вступающих в любовные взаимоотношения с другими партнерами, находясь в браке?», «Скажите, находясь в отношениях или в браке вы изменяли своему партнеру?».

- 94% респондентов, попавших в выборку, считают, что супружеская верность остается для них актуальной ценностью. 71% осуждает людей, которые изменяли своим партнерам, но при этом 13% признались, что сами допускали такой грешок, - отметил коммерческий директор агентства Андрей Штыров.

Опрос проводили в 24 городах РФ по методу личных интервью. Общая выборка составила 2 880 респондентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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