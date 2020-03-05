2020-03-05T14:26:04+03:00
Общество

Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ

Это позволяет Банку осуществлять деятельность по индивидуальному инвестиционному консультированию
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Фото: предоставлено УРАЛСИБФото: предоставлено УРАЛСИБ
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Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников Центрального Банка РФ и расширил свое членство в Саморегулируемой организации «Национальная финансовая ассоциация» (СРО НФА) в сфере профессиональной деятельности по инвестиционному консультированию.

Сотрудничество с Национальной финансовой ассоциацией и вступление в Единый реестр инвестиционных советников позволяет Банку осуществлять деятельность по индивидуальному инвестиционному консультированию

Сотрудничество с Национальной финансовой ассоциацией и вступление в Единый реестр инвестиционных советников позволяет Банку осуществлять деятельность по индивидуальному инвестиционному консультированию

Сотрудничество с Национальной финансовой ассоциацией и вступление в Единый реестр инвестиционных советников позволяет Банку осуществлять деятельность по индивидуальному инвестиционному консультированию. В рамках данной услуги клиенты Банка имеют возможность получить персональные рекомендации о вложениях в финансовые инструменты в соответствии со своими долгосрочными инвестиционными целями.

Условия предоставления услуги инвестиционного консультирования закреплены в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ, который определяет правовые основы деятельности участников рынка ценных бумаг и устанавливает гарантии равной защиты их прав, интересов и имущества.

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