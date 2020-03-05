В Екатеринбурге ищут женщину с веснушками на лице и рыжими волосами
В Екатеринбурге почти неделю разыскивают 39-летнюю Сычеву Марину Александровну. Женщина пропала еще в конце февраля, 27-го числа. Утром она вышла из дома, чтобы пойти на работу, но обратно не вернулась. О пропаже в ПСО «Лиза Алерт» сообщили родственники Марины.
- На самом деле, пока вообще ничего не понятно. Странная ситуация, но мы будем сейчас работать с родственниками, всех обзванивать и выяснять, что же произошло, - рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры.
Фото: ПСО "Лиза Алерт"
Особые приметы: веснушки на лице.
Приметы: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, рыжие волосы и зеленые глаза.
В день пропажи была одета в серый пуховик, черно-серые сапоги «дутыши» и черную шапку. С собой у нее была сумка.
Если вы вдруг знаете, где Марина Александровна может находиться, или видели ее где-то, обязательно сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU