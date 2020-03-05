2020-03-05T14:07:45+03:00
Общество

В Екатеринбурге ищут женщину с веснушками на лице и рыжими волосами

Сычева Марина ушла 27 февраля рано утром из дома, но обратно так и не вернулась
Мария Трапезникова
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Фото: ПСО "Лиза Алерт"Фото: ПСО "Лиза Алерт"
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В Екатеринбурге почти неделю разыскивают 39-летнюю Сычеву Марину Александровну. Женщина пропала еще в конце февраля, 27-го числа. Утром она вышла из дома, чтобы пойти на работу, но обратно не вернулась. О пропаже в ПСО «Лиза Алерт» сообщили родственники Марины.

- На самом деле, пока вообще ничего не понятно. Странная ситуация, но мы будем сейчас работать с родственниками, всех обзванивать и выяснять, что же произошло, - рассказали «КП-Екатеринбург» волонтеры.

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Фото: ПСО "Лиза Алерт"

Особые приметы: веснушки на лице.

Приметы: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, рыжие волосы и зеленые глаза.

В день пропажи была одета в серый пуховик, черно-серые сапоги «дутыши» и черную шапку. С собой у нее была сумка.

Если вы вдруг знаете, где Марина Александровна может находиться, или видели ее где-то, обязательно сообщите об этом волонтерам по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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