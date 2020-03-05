2020-03-05T13:45:51+03:00
Общество

Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваев

На то, чтобы придумать, как исправить ситуацию, Высокинский дал две недели
Мария Трапезникова
Поделиться:
Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваевГлава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваевФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании Совета общественной безопасности потребовал от руководства ЕМУП «Гортранс» принять срочные меры по снижению аварийности на дорогах.

По данным начальника отдела ГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу Вадима Буйдалина, больше всего в ДТП попадали автобусы и трамваи. За прошлый год было зарегистрировано 157 аварий, в которых правила нарушали водители автобусов. В результате них два человека погибли и еще 124 получили различные травмы. Трамваи и троллейбусы попали в 56 ДТП – в них один человек погиб и еще 58 поранились.

- Транспортная инспекция за год провела 1 840 проверок предприятий, выявила 3 704 нарушения и выписала 474 штрафа, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Выслушав доклад, Александр Высокинский дал руководству «Гортранса» две недели на то, чтобы выработать план снижения аварийности на дорогах, который будет согласован с ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Верхней Пышме загорелась кабина крана с рабочим внутри
Врачи и власть хотят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Урале на четверть
Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта
Екатеринбург вошел в десятку городов-изменщиков
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
В Екатеринбурге ищут женщину с веснушками на лице и рыжими волосами
Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваев
УБРиР: процентную ставку по кредиту теперь определяет клиент
«Биглион» запустил праздничный календарь в честь 10-и летия
На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителей
Открыта продажа жд-билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу
На Урале ужесточили приговор женщине, которая в пьяном виде дважды переехала школьниц
Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого