Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваев

5 Март 2020 2020-03-05T13:45:51+03:00

На то, чтобы придумать, как исправить ситуацию, Высокинский дал две недели

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский на заседании Совета общественной безопасности потребовал от руководства ЕМУП «Гортранс» принять срочные меры по снижению аварийности на дорогах.

По данным начальника отдела ГИБДД УМВД РФ по Екатеринбургу Вадима Буйдалина, больше всего в ДТП попадали автобусы и трамваи. За прошлый год было зарегистрировано 157 аварий, в которых правила нарушали водители автобусов. В результате них два человека погибли и еще 124 получили различные травмы. Трамваи и троллейбусы попали в 56 ДТП – в них один человек погиб и еще 58 поранились.

- Транспортная инспекция за год провела 1 840 проверок предприятий, выявила 3 704 нарушения и выписала 474 штрафа, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Выслушав доклад, Александр Высокинский дал руководству «Гортранса» две недели на то, чтобы выработать план снижения аварийности на дорогах, который будет согласован с ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU