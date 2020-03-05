УБРиР: процентную ставку по кредиту теперь определяет клиент

5 Март 2020 2020-03-05T13:23:25+03:00

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) масштабировал потребительский кредит «Настоящий» на все регионы присутствия. Теперь их жители могут влиять на рассчитанную банком процентную ставку и снижать ее сразу на несколько пунктов.

Кредит «Настоящий» выдается на срок 3, 5, 7 или 10 лет. Сумма, которую может взять заемщик, варьируется от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Согласно условиям получения займа, клиент должен иметь постоянное место работы и хорошую кредитную историю без просрочек. Годовая ставка устанавливается банком в зависимости от кредитоспособности клиента, которая подтверждается справкой о доходах или выпиской из Пенсионного фонда РФ. Выписка может быть как предоставлена заемщиком, так и запрошена банком по номеру СНИЛС клиента.

При подтверждении дохода клиента годовая ставка по кредиту «Настоящий» снижается максимум на 3 процентных пункта. Оформление кредита на сумму более 300 тыс. рублей позволит ее уменьшить еще на 3%. Так, заемщик может претендовать на минимальную ставку по кредиту в 12,5%. Но ее можно снизить еще больше, заключив договор страхования жизни. В этом случае минимальная ставка по кредиту составит 7,9%, а клиент получит не только экономию денег, но и страхование рисков: при наступлении страховых случаев банком гарантируются выплаты до полного погашения кредита.

При этом для получения кредита не требуется собирать портфель документов, клиент должен иметь с собой паспорт и справку о доходах или предоставить выписку из ПФР, а если он является участником зарплатного проекта банка, то только паспорт.

«На банковском рынке в условиях высокой конкуренции идет настоящая борьба за кредитоспособного и надежного заемщика. Мы знаем о потребности наших клиентов в повышении прозрачности условий кредитования. В этом русле УБРиР предложил им максимально ясные и четкие условия получения сниженной кредитной ставки. Мы не только устанавливаем процентную ставку по кредиту согласно кредитоспособности клиента, но и предоставляем ему возможность влиять на нее в сторону уменьшения и, по сути, самому выбирать условия, на которых он получает кредит. Помимо того, страхование жизни заемщика дает гарантию того, что в случае серьезных событий, касающихся его здоровья и жизни, кредит будет полностью покрыт за счет страховой выплаты», – руководитель направления потребительского кредитования УБРиР Любовь Торопицына.

Решение по кредиту «Настоящий» можно узнать не выходя из дома, оставив заявку онлайн. Подробные условия по займу размещены на сайте банка.