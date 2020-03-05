«Биглион» запустил праздничный календарь в честь 10-и летия

5 Март 2020 2020-03-05T13:19:41+03:00

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В марте этого года крупнейшему в России агрегатору скидок «Биглион» исполняется 10 лет. Компания, уверенно сохраняющая все это время лидерство на рынке, решила в честь юбилея поддержать своих пользователей специальным праздничным календарем.

Для этого на сайте до 31 марта доступен «Календарь подарков». В нем для каждого авторизованного пользователя будет ежедневно открываться «карточка дня» с подарком: дополнительная скидка от «Биглион» или сюрприз от партнеров. Среди них - Фоксфорд, Ситимобил, ivi, ЛитРес, МТС ТВ, NetPrint, Бургер Кинг, Папа Джонс, Lingualeo, Sunlight и другие. Речь идет о дополнительных скидках, бесплатных доступах к ресурсам, новым подпискам и многому другому. Пользователь заранее не сможет предсказать, какой подарок его ждет, зато сможет день за днем открывать в календаре карточки в ожидании нового сюрприза.

Сегодня редко вспоминают, что бум на купоны начался 10 лет назад, когда в России фактически в одночасье возникли десятки агрегаторов скидочных предложений.

Сейчас компания «Биглион» не только возглавляет список купонных сервисов, но и уверенно влияет на рынок. Более 75 городов, свыше 20 тысяч партнеров, своя франшиза, мобильные приложения для iOS и Android, количество приобретенных пользователями купонов только растет каждый год. Например, в 2019 году россияне купили на сервисе около 5,8 млн купонов. Трафик Биглиона в среднем за месяц составляет 9 млн. посещений, а в целом за год - порядка 108 млн.

К своему десятилетию «Биглион» продолжает уверенно расширять географию, поддерживая высокий интерес к рациональному потреблению по всей России. Теперь кроме привычных скидок на любые услуги клиенты сервиса получили возможность получать кэшбэк за покупки. Например, через сайт или мобильное приложение компании можно зайти на Booking.com или на AliExpress, чтобы вернуть процент от покупки.

Праздничная акция, которая продлится весь первый весенний месяц, станет еще одним достойным итогом легендарного ресурса, способного ежедневно удивлять своих клиентов.