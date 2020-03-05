На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителей

5 Март 2020 2020-03-05T13:17:08+03:00

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На дорогах Екатеринбурга в праздничные и предпраздничные дни, с 6 по 9 марта, пройдут традиционные рейды по выявлению злостных нарушителей ПДД и любителей выезжать на встречку. Уже начиная с пятницы наряды ДПС будут приближены к очагам аварийности и местам, где уже происходили серьезные аварии.

- Цель рейдовых мероприятий – пресекать факты выезда водителями машин на полосу встречного движения и сократить, тем самым, количество ДТП, которые чаще всего приводят к тяжелым последствиям, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

С начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 14 аварий, причиной которых стал выезд на встречную полосу. В среднем каждое 10-е ДТП произошло с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU