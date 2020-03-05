2020-03-05T13:17:08+03:00
Общество

На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителей

Традиционные рейды пройдут с 6 по 9 марта
Мария Трапезникова
Поделиться:
Комментарии: comments1
На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителейНа дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителейФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На дорогах Екатеринбурга в праздничные и предпраздничные дни, с 6 по 9 марта, пройдут традиционные рейды по выявлению злостных нарушителей ПДД и любителей выезжать на встречку. Уже начиная с пятницы наряды ДПС будут приближены к очагам аварийности и местам, где уже происходили серьезные аварии.

- Цель рейдовых мероприятий – пресекать факты выезда водителями машин на полосу встречного движения и сократить, тем самым, количество ДТП, которые чаще всего приводят к тяжелым последствиям, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

С начала года в Екатеринбурге зарегистрировано 14 аварий, причиной которых стал выезд на встречную полосу. В среднем каждое 10-е ДТП произошло с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Верхней Пышме загорелась кабина крана с рабочим внутри
Врачи и власть хотят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Урале на четверть
Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта
Екатеринбург вошел в десятку городов-изменщиков
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
В Екатеринбурге ищут женщину с веснушками на лице и рыжими волосами
Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваев
УБРиР: процентную ставку по кредиту теперь определяет клиент
«Биглион» запустил праздничный календарь в честь 10-и летия
На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителей
Открыта продажа жд-билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу
На Урале ужесточили приговор женщине, которая в пьяном виде дважды переехала школьниц
Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого