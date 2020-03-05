2020-03-05T15:55:13+03:00
Общество

Открыта продажа жд-билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон

«РЖД» предоставит скидку на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет
Поделиться:
Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам»Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам»
Изменить размер текста:

Холдинг «РЖД» предоставит скидку в размере 50 % на проезд детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно в период летних школьных каникул. Такое решение принимается пятый год подряд для повышения транспортной мобильности населения и популяризации внутреннего туризма.

ОАО «РЖД» уделяет особое внимание детским перевозкам. Уже стала доброй традицией специальная скидка на проезд детей во время летних каникул за счет средств компании. Это возможность для ребят, в том числе и из социально незащищенных семей, отдохнуть летом и увидеть новые места. За четыре года, которые действует эта скидка, по специальному тарифу мы перевезли десять миллионов юных пассажиров, – сказал генеральный директор – председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров.

Скидка предоставляется при покупке билетов в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го классов моторвагонного подвижного состава (электропоездов дальнего следования) поездов формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих по территории России (за исключением скоростных и высокоскоростных поездов) в период с 1 июня по 31 августа 2020 года. В поездах, следующих транзитом, скидка предоставляется по территории РФ.

Оформить льготный билет для детей в возрасте от 10 до 17 лет включительно можно в билетных кассах, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Скидка предоставляется автоматически при указании тарифа «Полный» и ввода сведений о детях соответствующего возраста. Возраст ребенка определяется на день начала поездки.

При посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность (в возрасте до 14 лет допускается предоставление нотариально заверенной копии свидетельства о рождении).

*****

Впервые холдинг «РЖД» предоставил скидку 50 % на проезд детей от 10 до 17 лет с 1 июня по 31 августа в 2016 году. Ранее право льготного проезда предоставлялось только в учебный период – с 1 сентября по 31 мая. Таким образом, теперь школьники могут воспользоваться такой скидкой в течение всего календарного года.

При покупке билетов для детей в возрасте от 5 до 10 лет круглогодично предоставляется скидка в размере 65 %. Детям в возрасте до 5 лет оформляется безденежный (бесплатный) проездной документ.

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В Верхней Пышме загорелась кабина крана с рабочим внутри
Врачи и власть хотят снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на Урале на четверть
Сонеты Шекспира в сопровождении саксофонов будут звучать на вокзале Екатеринбург в преддверии 8 марта
Екатеринбург вошел в десятку городов-изменщиков
Банк УРАЛСИБ вступил в Единый реестр инвестиционных советников ЦБ
В Екатеринбурге ищут женщину с веснушками на лице и рыжими волосами
Глава Екатеринбурга отчитал «Гортранс» из-за непутевых водителей автобусов и трамваев
УБРиР: процентную ставку по кредиту теперь определяет клиент
«Биглион» запустил праздничный календарь в честь 10-и летия
На дорогах Екатеринбурга в праздники будут ловить водителей-нарушителей
Открыта продажа жд-билетов для школьников со скидкой 50 % на летний сезон
Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу
На Урале ужесточили приговор женщине, которая в пьяном виде дважды переехала школьниц
Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого