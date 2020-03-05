Чтобы избежать километровых пробок: в праздники на проблемном участке свердловской трассы откроют лишнюю полосу

5 Март 2020 2020-03-05T12:35:57+03:00

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На сегодняшний день на трассе М-5 «Урал», на 170-м километре (возле села Кашино) продолжаются ремонтные работы на мосту – они начались еще в прошлом году. В этом году, с января закрыли правую половину моста, поэтому направление в сторону Екатеринбурга будет закрыто ориентировочно до октября. Но многим горожанам это не понравилось, поэтому дорожники решили изменить схему движения на этом участке в праздничные дни.

- В направлении Челябинска с 6 по 7 марта появится дополнительная полоса для пропуска транспорта на время максимальной интенсивности с 15:00 до 24:00, - рассказали в пресс-службе Уралуправтодора. – А в направлении Екатеринбурга две полосы будут работать 8 и 9 марта, с 15:00 до 24:00.

Карта сделана на основе данных УралуправтодораФото: Алексей БУЛАТОВ

Эта же схема будет действовать до конца строительного сезона по пятницам и воскресеньям, а также в праздничные и предпраздничные дни. Помимо этого, на 178-м километре движение в эти дни будет запущено по двум полосам в направлении Челябинска и Екатеринбурга.

Водителей просят внимательно изучить новые схемы, корректировать свой маршрут и быть готовым к пробкам в праздничный час-пик.

ИСТОЧНИК KP.RU