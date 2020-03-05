На Урале ужесточили приговор женщине, которая в пьяном виде дважды переехала школьниц

5 Март 2020 2020-03-05T12:31:00+03:00

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В Екатеринбурге 5 марта рассмотрели апелляцию по делу 34-летний жительницы поселка Белоярский марины Мартемьяновой. Прошлой весной женщина дважды проехалась на своем автомобиле по двум девушкам – 17-летней Ксении Шумковой и ее ровеснице Юлии Ладыгиной. После этого Мартемьянова скрылась с места ДТП. Пострадавшие получили серьезные травмы, от которых не оправились до сих пор.

Прокуратура потребовала для виновницы аварии 9 лет колонии общего режима, но итоговый приговор оказался намного мягче – всего полтора года колонии-поселения. В итоге гособвинители подали апелляцию.

Сама Мартемьянова в своем последнем слове вновь попросила у девочек прощения.

Иномарка Мартемьяновой, на которой она сбила девушек. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Судья принял решение ужесточить приговор: Мартемьянова проведет 2,5 года в колонии-поселении, а также выплатит пострадавшим 900 тысяч рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/764707" frameborder="0"></iframe> Апелляция в суде по делу Мартемьяновой.Заседание проходит 5 мартаОлег ГАЛИМОВ

Владимир Климчук, адвокат семьи Шумковых:

- Гособвинитель просил переквалифицировать дело на покушение на убийство. Но мы понимали, что, скорее всего, ужесточат наказание по статье 264 УК РФ. Мы просили миллион рублей компенсации морального вреда Ксении, а матери 300 тысяч. То есть суд в обоих случаях снизил на 100 тысяч.

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ИСТОЧНИК KP.RU