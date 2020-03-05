2020-03-05T12:18:33+03:00
Происшествия

Проверяли на «детекторе лжи»: на Урале женщину-рецидивистку отправили в тюрьму на 11 лет за убийство знакомого

Она набросилась на него с ножами, а затем спрятала тело в погребе своего сарая
Мария Трапезникова
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Она набросилась на него с ножами, а затем спрятала тело в погребе своего сараяОна набросилась на него с ножами, а затем спрятала тело в погребе своего сараяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В городе Сысерть, что в Свердловской области, под суд отправили 46-летнюю ранее судимую жительницу поселка Двуреченск. Ее обвиняют в убийстве своего знакомого. Инцидент произошел в конце января прошлого года, когда женщина распивала алкогольные напитки со своим товарищем.

- На пьяной почве она поссорилась с ним, причинив ему множественные ножевые ранения. При этом она воспользовалась двумя ножами, поскольку лезвие одного из них погнулось в процессе нанесения ранений, - рассказали в пресс-службе СКР по Свердловской области.

От полученных травм мужчина скончался на месте, еще до приезда медиков. А женщина сразу же выбросила оба ножа вместе с другими вещами, на которых были следы крови, на помойку. После чего спрятала тело в погреб своего сарая, где оно и пролежало до марта.

- Мужчину стали искать родственники, которые обратились в полицию с просьбой объявить его в розыск. Гражданин приехал в деревню из Екатеринбурга к своей знакомой, не зная, что это путешествие окажется последним, - добавил пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых.

Чтобы преступление раскрыть, полицейским пришлось воспользоваться «детектором лжи». Тогда-то вся правда и раскрылась. Оказалось, что женщина причинила знакомому 36 ножевых ранений.

- Впрочем, это, возможно, и не удивительно, так как задержанная дама уже до этого отсидела срок за то, что сбросила с балкона молодого человека, - добавил Горелых. – Теперь мужчины в реальной жизни ей будут являться только в виде работников пенитенциарной системы.

Суд назначил ей лишение свободы на 11 лет в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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