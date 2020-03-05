2020-03-05T11:36:12+03:00
Общество

В Екатеринбурге за 60 миллионов построят дублер улицы Металлургов

Работы должны быть закончены к 25 октября 2021 году
Мария Трапезникова
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В Екатеринбурге за 60 миллионов построят дублер МеталлурговВ Екатеринбурге за 60 миллионов построят дублер МеталлурговФото: Алексей БУЛАТОВ
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Администрация Екатеринбурга ищет подрядчиков, которые построят дублер улицы Металлургов – от дома №48 до дома №70. Конкурс уже опубликован на портале госзакупок. За работы подрядчику готовы заплатить почти 60 миллионов рублей.

- Длина участка – 591 метр, площадь – 6,9 тысячи квадратных метров, ширина полос – по четыре метра, а всей проезжай части – восемь метров, - говорится в документации.

Срок строительных работ – до 25 октября 2021 года, подрядчика выберут уже 13 марта. Напомним, что ранее администрация города уже планировала строительство дублера. Его хотели проложить к марту 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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