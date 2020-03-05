Контрафактные пони и каучуковые мячики: уральские таможенники обнаружили семь тысяч нелегальных игрушек

5 Март 2020 2020-03-05T10:48:04+03:00

На внутреннем рынке их стоимость превышает больше трех миллионов

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Уральские таможенники на одном из оптовых складов Екатеринбурга обнаружили больше семи тысяч контрафактных детских игрушек. Представитель компании-правообладателя уже подтвердил, что товарные знаки на них были использованы незаконно.

- На внутреннем рынке их стоимость превышает более трех миллионов рублей. Точную стоимость назовет экспертиза, по результатам которой и будет принято процессуальное решение, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

На игрушках не было никаких документов, которые бы свидетельствовали об их безопасности. О том, где, кем и как они были произведены – тоже нет информации. Все игрушки забрали и отправили на экспертизу.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

ИСТОЧНИК KP.RU