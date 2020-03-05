2020-03-05T11:02:04+03:00
Происшествия

Ущерб на 1,6 миллиона: в Екатеринбурге два бывших сотрудника МЧС 9 лет незаконно получали пенсии

На них завели уголовное дело о мошенничестве
Евгений Стоянов
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Полиция уже закончила расследование уголовного дела и передала его в судПолиция уже закончила расследование уголовного дела и передала его в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге перед судом предстанут два бывших сотрудника МЧС, которые по подложным документам 9 лет незаконно получали пенсии. Они нанесли свердловскому полицейскому главку ущерб на сумму без малого 1,6 миллиона рублей.

- Двое бывших сотрудников регионального ГУ МЧС, используя служебное положение, направили подложные документы в пенсионный фонд ГУ МВД России по Свердловской области. На основании этих документов один из бывших сотрудников МЧС незаконно получал выплаты. Причем это длилось 9 лет, - рассказала «КП-Екатеринбург» следователь УМВД по Екатеринбургу Кристина Немешаева.

На двух мужчин, подделавших документы по выходу на пенсию, завели уголовное дело по четвертой части статьи 159 (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Сейчас расследование этого дела закончено. Его рассматривают в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

Расследованием этого дела занималась екатеринбурженка Кристина Немешаева. Недавно мы делали с ней интервью. В свои 26 лет девушка уже чемпионка мира, Европы и России по армрестлингу. А еще она работает следователем в полиции и распутывает сложные мошеннические схемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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