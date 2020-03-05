2020-03-05T10:05:42+03:00
Общество

Любит ходить в церкви: свердловская полиция разыскивает бездомного в тельняшке

Мужчина представляется разными именами и является фигурантом уголовного дела
Мария Трапезникова
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Фото: Валерий ГорелыхФото: Валерий Горелых
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Полиция Свердловской области разыскивает бездомного, который любит носить тельняшку. Мужчина является уроженцем Костромской области, но может находится и в уральском регионе. По данным полиции, он стал фигурантом уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью. Сейчас его разыскивает Следственный комитет.

Мужчина может представляться разными именами: либо Волковым Романом Евгеньевичем 1964 года рождения, либо Симоновым Романом Романовичем 1965 года рождения.

- Это человек, прибывший на территорию нашей страны из Республики Узбекистан. У него могут быть длинные волосы. Любит носить тельняшку, - рассказал пресс-секретарь областного полицейского главка Валерий Горелых. – По оперативной информации, он склонен появляться в религиозных учреждениях, на жд-вокзалах и автостанциях. Способен к совершению тяжких грехов. В общении с ним необходимо быть осторожными.

Всех, кто располагает данными о возможном месте нахождения подозреваемого, представители МВД просят сообщить по телефонам: 8 (4942) 397-325, 8-920-386-06-43.

ИСТОЧНИК KP.RU

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