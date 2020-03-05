Тюльпаны, лилии, орхидеи: в Екатеринбург из Нидерландов накануне 8 марта прилетели 450 тонн цветов

5 Март 2020 2020-03-05T09:04:42+03:00

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Накануне Международного женского дня в аэропорт Кольцово прилетели сразу семь грузовых рейсов с цветами из Нидерланда. С середины февраля самолеты привезли в Екатеринбург свыше 450 тонн цветов – тюльпанов, хризантем, лилий, орхидей, кенийских роз и гвоздик. Последний «цветочный» рейс приземлился в столице Урала 3 марта. На борту у него было 98 тонн цветов.

- Помимо современного оборудования и помещений для хранения всех категорий груза, терминал оснащен специальными помещениями с температурным режимом для обработки цветочной продукции, прибывающей на грузовых воздушных судах, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – Время доставки цветов до места обработки занимает не больше семи минут.

Фото: аэропорт Кольцово/Дмитрий Дацюк

После того, как все растения отгрузят, их передают специалистам Россельхознадзора, которые внимательно просматривают каждый цветок на наличие вредных жучков. И только после этого, не позднее трех часов после прибытия рейса, их направляют заказчикам.

ИСТОЧНИК KP.RU