Тюльпаны, лилии, орхидеи: в Екатеринбург из Нидерландов накануне 8 марта прилетели 450 тонн цветов
Накануне Международного женского дня в аэропорт Кольцово прилетели сразу семь грузовых рейсов с цветами из Нидерланда. С середины февраля самолеты привезли в Екатеринбург свыше 450 тонн цветов – тюльпанов, хризантем, лилий, орхидей, кенийских роз и гвоздик. Последний «цветочный» рейс приземлился в столице Урала 3 марта. На борту у него было 98 тонн цветов.
- Помимо современного оборудования и помещений для хранения всех категорий груза, терминал оснащен специальными помещениями с температурным режимом для обработки цветочной продукции, прибывающей на грузовых воздушных судах, - рассказали в пресс-службе аэропорта. – Время доставки цветов до места обработки занимает не больше семи минут.
Фото: аэропорт Кольцово/Дмитрий Дацюк
После того, как все растения отгрузят, их передают специалистам Россельхознадзора, которые внимательно просматривают каждый цветок на наличие вредных жучков. И только после этого, не позднее трех часов после прибытия рейса, их направляют заказчикам.
ИСТОЧНИК KP.RU