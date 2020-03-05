Чтобы не стоять в очередях: отделения почты в Екатеринбурге перешли на новый график работы

5 Март 2020 2020-03-05T08:48:28+03:00

Теперь 12 наиболее крупных офисов Екатеринбурга будут работать до 20:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь 12 наиболее крупных офисов будут работать до 20:00

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С начала этого года 12 наиболее крупных отделений почты в Екатеринбурге, включая и Главпочтамт, перешли на новый режим, продлив работу в выходные дни до 20:00. Это было сделано для удобства посетителей.

- Изменение режима работы рассчитано на увеличение потока клиентов в выходные дни. Таким образом, график работы отделений будет максимально удобным и приемлемым для них, - отметил директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселев.

Помимо Главпочтамта, на новый график перешли отделения: 620000, 620062, 620075, 620085, 620091, 620141, 620143, 620027, 620102, 620105, 620144 и 620137. В субботу и воскресенье они будут работать с 8:00 до 20:00.

В будущем специалисты планируют перевести на такой график и небольшие отделения связи третьего класса в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU