Чтобы не стоять в очередях: отделения почты в Екатеринбурге перешли на новый график работы
С начала этого года 12 наиболее крупных отделений почты в Екатеринбурге, включая и Главпочтамт, перешли на новый режим, продлив работу в выходные дни до 20:00. Это было сделано для удобства посетителей.
- Изменение режима работы рассчитано на увеличение потока клиентов в выходные дни. Таким образом, график работы отделений будет максимально удобным и приемлемым для них, - отметил директор УФПС Свердловской области Дмитрий Киселев.
Помимо Главпочтамта, на новый график перешли отделения: 620000, 620062, 620075, 620085, 620091, 620141, 620143, 620027, 620102, 620105, 620144 и 620137. В субботу и воскресенье они будут работать с 8:00 до 20:00.
В будущем специалисты планируют перевести на такой график и небольшие отделения связи третьего класса в Екатеринбурге.
ИСТОЧНИК KP.RU