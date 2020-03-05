«Пытались обмануть смерть»: у щенка хаски из Екатеринбурга, которого хозяева поили водкой, остановилось сердце

5 Март 2020 2020-03-05T08:23:28+03:00

Во время операции у Оскара началось обильное кровотечение, его реанимировали вручную на протяжении 45 минут

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Щенка хаски из Екатеринбурга по кличке Оскар, которому диагностировали шунт в печени, срочно направили для лечения в Санкт-Петербург, поскольку в столице Урала нет нужного оборудования, с помощью которого можно было бы провести операцию.

Больше 10 дней зоозащитники из приюта HuskyEkb дистанционно следили за малышом. На днях ему должны были делать серьезную операцию, которая могла бы спасти ему жизнь. Но как раз во время нее у щенка остановилось сердце.

- Во время операции начались многочисленные осложнения. Когда лигировали сосуд в печени, он разорвался, началось обильное кровотечение, начали переливание крови, - рассказали в приюте. – Кровотечение остановили, все зашили, закончили операцию, но остановилось сердце.

Щенка реанимировали вручную на протяжении 45 минут, но оно сердце так и не смогло снова биться самостоятельно. Помочь не смогло ничего: ни препараты, ни старания врачей, ни даже надежда на лучшее.

- Мы были уверены, что все получится, ведь так часто нам удавалось обмануть смерть и вытянуть собаку. И эта новость нас полностью разбила, мы не можем успокоиться, - добавили волонтеры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="600" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/762694" frameborder="0"></iframe> Волонтеры говорят, что Оскару очень плохо.Видео: приют хаски в Екатеринбурге

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ИСТОЧНИК KP.RU