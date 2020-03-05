Обещала «крышу» за духи и одежду: в Екатеринбурге экс-полицейского поймали на взятке

5 Март 2020 2020-03-05T07:42:44+03:00

На нее завели уголовное дело и отправили под суд

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В Екатеринбурге под суд отправили экс-полицейского, которую обвиняют во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. С 2015 года женщина занимала должность участкового уполномоченного полиции. В ее компетенцию входило, в том числе, производство по делам об административных правонарушениях.

- Весной прошлого года, при проведении мероприятия «Контрафакт», она пришла к продавцу одного из магазинов с предложением безвозмездно передать ей товар за непроведение проверочных мероприятий, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Продавец передал предложение хозяину магазина, на которое тот согласился. В обмен на это полицейский получила одежду, флеш-карту и текстильную продукцию в качестве взятки. Через месяц ситуация повторилась с другим магазином.

Но вскоре ее раскрыли – о ее деятельности рассказала хозяйка ателье, к которой женщина пришла с очередным предложением. В августе прошлого года ее уволили из полиции и завели на нее уголовное дело, которое уже передали в Чкаловский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU