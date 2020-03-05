У Главпочтамта на Ural Music Night выступят звезды фолк-рока и этно-джаза

5 Март 2020 2020-03-05T07:27:55+03:00

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Оргкомитет Ural Music Night представил новых хедлайнеров, которые выступят на сцене у Главпочтамта (Ленина, 49). Там традиционно будет установлена этно-площадка, на которой выступят мировые звезды фолк-рока и этно-джаза: группа «Отава Ё» из Санкт-Петербурга, MVF Band из Армении, «Изумруд» из Екатеринбурга и «Начни с Начала» из Перми.

- Также на площадке выступят участники шоукейс-фестиваля New/Open: Глафира Утёмова, с музыкальным проектом «Начни с Начала», сочетающим в себе фольклорные мотивы и рок-обработку, культуру наших предков и современную действительность, - рассказали в пресс-службе фестиваля.

группа MVF Band из Армении. Фото: пресс-служба UMN

Мы уже рассказывали, что главным хедлайнером этой «Ночи музыки» стала поп-певица Елка. Именно она на сцене у Драмтеатра встретит с горожанами рассвет нового дня, спев песню «Бременских музыкантов». А еще рассказывали про новую площадку, которая появится недалеко от памятника группе The Beatles. На ней для всех ценителей ливерпульской четверки выступит группа Billy’s Band.

ИСТОЧНИК KP.RU