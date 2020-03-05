«Лапы как из мясорубки»: волонтеры из Екатеринбурга спасают собаку, которую переехала машина и от которой отказались хозяева

5 Март 2020 2020-03-05T06:32:02+03:00

Ей предстоит сложнейшая операция, сейчас она находится в клинике «Тебенькова»

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Зоозащитники из Екатеринбурга спасают несчастную собаку, которую сбила машина. Ее, лежащую в снегу, заметили на обочине дороги по улице Щербакова, при повороте на Химмаш. Состояние собаки было ужасным: задние ноги перебиты, «все как из мясорубки».

Хозяев нашли быстро, но те отказались от питомца, объяснив это невозможностью оплатить лечение и серьезную операцию, которую нужно было проводить с минуты на минуту.

- Сказали, что у них нет средств на операцию, взять ее домой при условии, что ее все же проведут, они тоже отказались. Прогноз на восстановление тяжелый. Хозяева согласились на усыпление, но волонтер, подобравшая собаку, не дала это сделать, - рассказали зоозащитники.

Фото: фонд "Зоозащита"

Татти, как ее назвали волонтеры, отвезли в клинику «Тебенькова». По заключению врачей, собаке необходимо ампутировать две задние лапы по скакательный сустав. Сейчас ей прокапывают обезболивающие, поэтому полностью оценить ее состояние – в том числе и неврологию – очень тяжело. В клинике на всякий случай решили сделать рентген позвоночника и взяли анализы. Сейчас врачи готовят собаку к операции – только после этого можно будет понять дальнейший прогноз.

- Ориентировочные расходы на прием, обследование, операцию и стационар на первые два дня составляет примерно 15 тысяч рублей, - добавили зоозащитники.

Помочь можно, переведя любую сумму директору фонда «Зоозащита» Анне Вайман. Реквизиты (карта «Сбербанка»): 4276160024316987 с пометкой «Для сбитого песика».

ИСТОЧНИК KP.RU