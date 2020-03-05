2020-03-05T06:09:07+03:00
Общество

Надевайте шубы снова: к праздникам в Екатеринбург придут заморозки

Ночью столбики термометров опустятся до -14
Мария Трапезникова
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Ночью столбики термометров опустятся до -14Ночью столбики термометров опустятся до -14Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Если вы вдруг подумали, что наступила настоящая весна, и можно расстаться с теплыми вещами на полгода, то спешим вас расстроить – это не так. Зима в этом году хоть и была теплой, но сдаваться она пока не собирается, а поэтому в конце недели, накануне праздников, в Екатеринбург снова придет похолодание – особенно по ночам.

По данным синоптиков из Уралгидрометцентра, в четверг, 5 марта, температура воздуха днем опустится до -5. Будет переменная облачность, без осадков, но на дорогах может быть гололедица.

В ночь на пятницу, 6 марта, будет очень холодно – до -14. Днем, правда, резко потеплеет до 0…-2. Будет пасмурно и без осадков. Ветер южный, 5-10 м/сек.

В ночь на субботу, 7 марта, похолодает до -6. Будет облачно с прояснениями, осадков синоптики не обещают. Днем столбики термометров поднимутся до +3. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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