«Сибирь» второй раз обыграла «Автомобилист» в Екатеринбурге

4 Март 2020 2020-03-04T20:50:16+03:00

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В среду, 4 марта, в Екатеринбурге состоялся второй матч с участием уральского хоккейного клуба «Автомобилист» и соперниками из ХК «Сибирь».

В начале игры уральцы активно штурмовали ворота соперника, но результата это не принесло. Вскоре игрок «Автомобилиста» Ефим Гуркин был удален за подножку сопернику, после чего игра продолжилась в равных составах.

После столкновения с уральским игроком Трямкиным защитника команды из Новосибирска увели с поля. Вскоре из игры за нарушение выбыл игрок «Сибири» Андрей Ермаков.

На предпоследней минуте первого периода гости атаковали ворота «Автомобилиста», но Якуб Коварж поймал шайбу.

Второй период начался для хозяев в большинстве, так как Александр Логинов практически сразу был удален с арены за выброс шайбы. Несмотря на напряженную игру, два периода закончились со счетом 0:0.

В третьем периоде гости стали активно атаковать ворота «Автомобилиста». Но защитник уральской команды спасал ворота. Ближе к концу периода из игры удалили игрока «Сибири» Дмитрия Саюстова. Несколько раз атаки проводил Павел Дацюк, но безрезультатно. Счет по итогам периода прежний.

Овертайм – 20 минут игры в формате 5 на 5. После нескольких опасных моментом ворота Коваржа соперники все-таки смогли поразить: на 14-й минуте «четвертого» периода гол забил Микаэль Руохомам.

Счет серии становится 2:0.

ИСТОЧНИК KP.RU