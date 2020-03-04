2020-03-04T20:37:21+03:00
Общество

Уральский певец и автор «Любимки» признался Насте Ивлеевой, что использовал популярность для отношений с фанатками

Данил Прытков объяснил это природными потребностями
Алина СУРИНА
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Фото: скриншот youtube\Настя ИвлееваФото: скриншот youtube\Настя Ивлеева
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Уральский певец и автор «Любимки» признался Насте Ивлеевой на AGENTSHOW LAND, что использовал популярность для отношений с фанатками. Данил Прытков объяснил свои желания природными потребностями. Также он пояснил, что обычно это происходит спонтанно.

- Это как бы некое сексуальное событие на фристайле. Это иногда прикольно. Я не скажу, что это максимально круто и нужно сердцу, но я думаю такое есть у каждого. Не думаю, что есть хоть один популярный парень, которому пишут девчонки и который не спал с фанатками, - рассказал Данил Прытков.

Отметим, что у Данила Прыткова есть девушка, с которой они встречаются восемь лет. Но как рассказал певец, в их отношениях происходит «перестрелка» и они могут не видеться по три месяца. Также он отметил, что именно благодаря таким отношениям у него получаются крутые песни.

Уральский певец рассказал Насте Ивлеевой, что скоро выйдет его новый альбом. Он, не смотря на женскую аудиторию певца, будет «для пацанов о жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU

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