Уральский певец и автор «Любимки» признался Насте Ивлеевой, что использовал популярность для отношений с фанатками

4 Март 2020 2020-03-04T20:37:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Уральский певец и автор «Любимки» признался Насте Ивлеевой на AGENTSHOW LAND, что использовал популярность для отношений с фанатками. Данил Прытков объяснил свои желания природными потребностями. Также он пояснил, что обычно это происходит спонтанно.

- Это как бы некое сексуальное событие на фристайле. Это иногда прикольно. Я не скажу, что это максимально круто и нужно сердцу, но я думаю такое есть у каждого. Не думаю, что есть хоть один популярный парень, которому пишут девчонки и который не спал с фанатками, - рассказал Данил Прытков.

Отметим, что у Данила Прыткова есть девушка, с которой они встречаются восемь лет. Но как рассказал певец, в их отношениях происходит «перестрелка» и они могут не видеться по три месяца. Также он отметил, что именно благодаря таким отношениям у него получаются крутые песни.

Уральский певец рассказал Насте Ивлеевой, что скоро выйдет его новый альбом. Он, не смотря на женскую аудиторию певца, будет «для пацанов о жизни».

ИСТОЧНИК KP.RU