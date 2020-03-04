В Екатеринбурге поднимают штрафы для «гряземесов»: что думают горожане

4 Март 2020 2020-03-04T20:05:24+03:00

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С 12 марта 2020 года в Екатеринбурге будут штрафовать водителей за парковку на газоне, неоплату парковки и еще ряд нарушений. Но парковаться в Екатеринбурге, особенно в центре, практически негде. Одни говорят, что за это нужно ввести запредельные штрафы, другие, что автомобилистам часто просто негде парковаться.

А вот что думают сами уральцы о проблеме с парковками и гряземесами. Об этом они рассказали в эфире радио «Комсомольская правда-Екатеринбург» на 92.3 fm в разговоре с ведущими Романом Сухих и Дмитрием Гусевым.

Штрафы за незаконную парковку в Екатеринбурге вырастут до 5 тысяч рублей 00:00 00:00

Алексей Беззуб, общественник, бывший квартальный в Орджоникидзевском районе:

- Когда я работал квартальным, мы достаточно серьезно следили за гряземесами. Дело в том, что 40% протоколов, которые выписывались в Екатеринбурге тогда, выписывались в Орджоникидзевском районе. Это в 2,5 раза больше, чем в любом другом районе.

У нас есть закон о персональных данных. Полицейские, передавая данные по гряземесам, в теории нарушали этот закон. Их можно было привлечь к ответственности. Где-то полицейские брали на себя эти риски, и давали администрации эти данные. Где-то этого не происходило, поэтому нельзя было оштрафовать гряземесов.

Сейчас законодательно этот вопрос решается. Но возникает вопрос: а будет ли администрация Екатеринбурга штрафовать гряземесов? Удастся ли чиновникам выстроить систему контроля за ситуацией. Потому что, если вы приезжаете, несчастных 100 человек, которые паркуются на газонах, то это не системная работа, и в этом случае ничего не меняется. В Орджоникидзевском районе мы выстраивали как раз такую системную работу, и поэтому были такие результаты. То есть у нас не было цели оштрафовать максимальное количество людей.

Думаю, что за два года можно решить проблему парковки на газонах. Город станет чище, грязи на проезжую часть будут вытаскивать меньше. Есть проблемы с уборкой, но, если мы сами будем меньше пачкать город, то он будет чище.

Второй вопрос: куда деваются деньги в виде штрафов? Мое предложение: направить собранные с гряземесов деньги на восстановление газонов и парковок. Эти деньги должны падать не в общий котел, а на улучшение благоустройства. Тогда человек, которого оштрафовали, будет понимать, что он заплатил 3 тысячи рублей, и в городе на эти деньги появится парковка. А так получается, что я заплатил 3 тысячи, а чиновники купят себе новую «Тойоту Камри».

Есть четкое определение газона, это территория, огороженная бордюрным камнем без твердого покрытия. Если ты под снегом не увидел эту обозначенную территорию газона, то тебя не оштрафуют.

О проблеме с горожанами поговорили Роман Сухих и Дмитрий Гусев

Александр из Нижнего Тагила:

- У нас дела с газонами обстоят лучше, чем в Екатеринбурге: нет ни платных парковок, ни таких жестких требований, хотя администрация тоже штрафует за парковки и неположенных местах. Но на практике можно остановиться в любом нужном месте. Такого количества знаков, что парковка или стоянка запрещена, у нас нет. Понятно, что наш город меньше, но Екатеринбург в этом отношении вызывает ненависть. Как там люди живут с такими законами, которые направлены против автомобилистов?

Если у человека есть автомобиль, значит должны быть созданы условия для его комфортного использования. Почему у меня нет такого права – остановиться там, где я хочу? В разумных пределах, конечно же. Вот я приехал на проспект Ленина, пошел по делам, почему я должен за эту парковку платить? Часто бывает, что припарковаться просто негде.

Максим из Екатеринбурга:

- По поводу того, что мы купили автомобиль, нам должны обеспечить бесплатную парковку. Вот получил я высшее образование, хочу я устроиться на работу в правительство Свердловской области, но меня же туда не возьмут, потому что там есть свои специалисты. С парковками также: если кто-то уже поставил в один ряд машины. Нужен культурный подход.

Съездите в Европу, посмотрите, как там. Есть 2-3 парковочных кармана, несколько улиц, где можно парковаться. В остальных местах там даже нельзя останавливаться. Вполне допустимы платные парковки, нужно остановиться на два часа, это 60 рублей. Вполне допустимо.

Вы заезжаете на газон без опознавательных знаков и говорите, что не знали, что это газон. Послушайте, ну вы же ездите по дороге, там же нет таблички, что это дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU