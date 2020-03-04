2020-03-04T19:38:17+03:00
Общество

Самыми популярными предметами для ЕГЭ у уральских выпускников стали обществознание, физика и биология

Заявление на сдачу экзамена всего подали больше 19 тысяч школьников
Алина СУРИНА
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Почти 50 процентов школьников выбрали обществознание как дополнительный предмет для сдачи ЕГЭПочти 50 процентов школьников выбрали обществознание как дополнительный предмет для сдачи ЕГЭФото: Алексей БУЛАТОВ
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Самыми популярными предметами по выбору для ЕГЭ у уральских выпускников стали обществознание, физика и биология. Обществознание для сдачи ЕГЭ выбрали 9 494 человека – это почти 50 процентов от всех выпускников. Экзамен по физике планируют сдавать 4088 человек, что составляет 21 процент от общего количества подавших заявление для участия в итоговой аттестации. Также в списке лидирующих дисциплин для сдачи по выбору биология, ее выбрали 3 757 человек, что составляет 19,4 процента, - рассказали в департаменте информационной политики.

Всего заявление на сдачу экзамена в регионе подали больше 19 267 выпускников 11-х классов и больше 1644 выпускников прошлых лет и студентов колледжей.

В департаменте информационной политики напоминают, что специалисты регулярно проводят встречи с выпускниками, их родителями и педагогами, в ходе которых можно получить ответ на все вопросы, связанные с Единым государственным экзаменом. Кроме того, в Свердловской области работает «горячая линия» ЕГЭ и ОГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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