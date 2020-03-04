Самыми популярными предметами для ЕГЭ у уральских выпускников стали обществознание, физика и биология

4 Март 2020 2020-03-04T19:38:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Самыми популярными предметами по выбору для ЕГЭ у уральских выпускников стали обществознание, физика и биология. Обществознание для сдачи ЕГЭ выбрали 9 494 человека – это почти 50 процентов от всех выпускников. Экзамен по физике планируют сдавать 4088 человек, что составляет 21 процент от общего количества подавших заявление для участия в итоговой аттестации. Также в списке лидирующих дисциплин для сдачи по выбору биология, ее выбрали 3 757 человек, что составляет 19,4 процента, - рассказали в департаменте информационной политики.

Всего заявление на сдачу экзамена в регионе подали больше 19 267 выпускников 11-х классов и больше 1644 выпускников прошлых лет и студентов колледжей.

В департаменте информационной политики напоминают, что специалисты регулярно проводят встречи с выпускниками, их родителями и педагогами, в ходе которых можно получить ответ на все вопросы, связанные с Единым государственным экзаменом. Кроме того, в Свердловской области работает «горячая линия» ЕГЭ и ОГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU