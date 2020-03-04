4 Март 2020 2020-03-04T19:08:03+03:00

Почти сотня усатых и хвостатых улетели в феврале из екатеринбургского аэропорта

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В Екатеринбурге посчитали, сколько котиков улетели рейсами из Кольцово в прошлом месяце. Данные об усатых и хвостатых представители аэропорта опубликовали на своей странице в Instagram. В Кольцово посчитали, что пассажирами в феврале стали 82 котика.

- Мы в Кольцово любим животных, но если вы решили взять их с собой в полет, обязательно прочитайте правила перевозки домашних питомцев, - написали представители Кольцово на своей странице в Instagram.

В аэропорту рассказали, что котики летают из Кольцово ежедневно. Напомним, недавно мы писали, что уральские таможенники приютили попугайчиков-нелегалов, которых пытались провезти в Екатеринбург из Таджикистана. Пернатых забрали у хозяина, так как на них не оказалось нужных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU