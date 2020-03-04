На Урале после драки подростков с полицией возбудили уголовное дело

4 Март 2020 2020-03-04T18:25:11+03:00

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На Урале после драки подростков с полицией в «Каменск Сити Молл» в Каменске-Уральском возбудили уголовное дело. Конфликт произошел первого марта после того как пьяные молодые люди отказывались покидать ресторан в торговом центре. Одного из подростков - 16-летнего Михаила обвиняют в применение насилия в отношении представителя власти. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: ku66.ru

- По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий в целях установления всех обстоятельств инцидента, кроме того, проверяется возможная причастность подозреваемого к другим аналогичным эпизодам, - рассказали в следственном комитете Свердловской области.

Следователи также оценят действия законных представителей второго подростка -15-летнего Давида, участвовавшего в конфликте, но не достигшего возраста привлечения к уголовной ответственности. В отношении опекуна Давида начинали производство по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет».

Фото: ku66.ru

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, когда подростки отказались покидать ресторан в «Каменск Сити Молле» администратор кафе Дмитрий вызвал полицию. В торговый центр приехала полиция, но молодые люди не реагировали на их требования. Конфликт перешел в драку, после чего подростков доставил в отделение. Там выяснилось, что Давид и Дмитрий уже состоят на учете в ПДН.

Драка в ТЦ Каменск-Сити-Молл .Видео: ku66.ru

ИСТОЧНИК KP.RU