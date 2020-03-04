2020-03-04T17:26:57+03:00
Общество

Екатеринбуржцы остались без электричества после хлопка в трансформаторной подстанции

На место выезжали пожарные
Алина СУРИНА
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В трансформаторной подстанции сработали защиты трансформатораВ трансформаторной подстанции сработали защиты трансформатораФото: Алексей БУЛАТОВ
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Екатеринбуржцы остались без электричества после хлопка в трансформаторной подстанции. Без света остались дома в районе улиц Чапаева - Степана Разина - Фурманова - Большакова. Всего восемь домов.

- В трансформаторной подстанции сработали защиты трансформатора, сопровождавшиеся хлопком. Прибывшие на место энергетики занимаются восстановлением электроснабжения погашенных потребителей, - рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал» - «Екатеринбург».

Помощь приехавших на место пожарных не потребовалась. Планируется, что электроснабжение восстановят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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