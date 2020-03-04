4 Март 2020 2020-03-04T17:26:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Екатеринбуржцы остались без электричества после хлопка в трансформаторной подстанции. Без света остались дома в районе улиц Чапаева - Степана Разина - Фурманова - Большакова. Всего восемь домов.

- В трансформаторной подстанции сработали защиты трансформатора, сопровождавшиеся хлопком. Прибывшие на место энергетики занимаются восстановлением электроснабжения погашенных потребителей, - рассказали в пресс-службе компании «Россети Урал» - «Екатеринбург».

Помощь приехавших на место пожарных не потребовалась. Планируется, что электроснабжение восстановят в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU