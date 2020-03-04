4 Март 2020 2020-03-04T17:02:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокурор Свердловской области лично поддержал в суде обвинение таксиста, убившего пассажира. Сергей Охлопков выступил по уголовному делу государственным обвинителем. Ленинский суд Екатеринбурга сегодня вынес приговор гражданину Республики Узбекистан Ойбеку Носирову. В мае 2017 года он, неофициально работая в такси «Везет», подвозил пассажира, с которым у них произошел конфликт. Повздорили мужчины из-за оплаты проезда. После ссоры пассажир вышел из машины. Ойбек Носиров выбежал за ним и в гневе вонзил ему отвертку в грудь, а затем в голову. От ударов пассажир скончался.

- Версия осужденного о том, что он случайно нанес удар потерпевшему, то есть действовал в состоянии необходимой обороны, противоречит совокупности исследованных доказательств. Свидетели последовательно поясняли, что никаких ударов погибший Носирову не наносил, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Из показаний свидетелей, являющихся очевидцами преступления, следует, что агрессивно настроенный водитель такси Носиров подбежал к потерпевшему и целенаправленно нанес ему удар в область груди острым предметом

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков сегодня просил суд назначить подсудимому девять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В итоге суд назначил Ойбеку Носирову наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Ранее, в ноябре 2017 года, Ленинский районный суд Екатеринбурга уже рассматривал уголовное дело Ойбека Носирова. Тогда ему вынесли приговор, но вышестоящий суд его отменил, вернув уголовное дело на новое рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU