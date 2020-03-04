4 Март 2020 2020-03-04T16:23:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Евгений Куйвашев призвал не верить слухам о коронавирусе и не распространять их. Губернатор заверил, что поводов для беспокойства у уральцев нет, никакой чрезвычайной ситуации тоже. Это заявление он сделал в своем Instagram после совещания под руководством Заместителя Председателя Правительства России Татьяны Голиковой на котором обсуждали работу по борьбе с распространением коронавируса.

- Несмотря на то, что в России зафиксировано пока только 3 случая заражения, в некоторых СМИ и соцсетях набирают популярность различные фейки о том, что в нашей стране уже тысячи заболевших коронавирусом. Со своей стороны мы ведем широкую разъяснительную работу с населением, - написал Евгений Куйвашев в Instagram.

Губернатор также рассказал, что на совещании отметили, что вирус не меняется, а вакцина к нему уже разрабатывается. Также Евгений Куйвашев отметил, что все медицинские организации региона полностью готовы к приему больных коронавирусом. Правилам забора анализов на коронавирус обучены больше 250 сотрудников. В больницах создан необходимый запас расходных материалов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

В Свердловской области с момента начала распространения инфекции под наблюдением находилось 1,2 тысячи человек, почти половина из них - граждане Китая. Случаев заражения выявлено не было. Сейчас всех, кто приезжает из Китая, Ирана, Южной Кореи и Италии тщательно проверяют. Уральцы с признаками ОРВИ и болеющие пневмонией находятся под особым наблюдением врачей.

ИСТОЧНИК KP.RU